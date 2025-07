Supplenze docenti 2025 26 | chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? Cos’è il bollettino zero

I chiarimenti della sindacalista Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale Anief sulla prioritĂ per la nomina su posto sostegno, che riguarda solo coloro che hanno avuto la richiesta da parte della famiglia e superato l'iter avviato entro il 15 giugno, avendo dato la prima disponibilitĂ non vincolante. L'articolo Supplenze docenti 202526: chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? Cos’è il “bollettino zero” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - supplenze - docenti - chiede

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Supplenze sostegno 2025/26: la conferma vale solo per gli incarichi al 30 giugno o al 31 agosto - La conferma del docente di sostegno per l’anno scolastico 2025/26 è ammessa esclusivamente nei casi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, come previsto dal DM n.

Supplenze: requisiti di accesso alla seconda fascia GPS sostegno non si perdono se negli anni successivi non si sceglie sostegno - Supplenze: il requisito del servizio serve per l'accesso e non per la permanenza nelle GPS seconda fascia sostegno; quando si applica l'articolo 37.

Supplenze docenti 2025/26: chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? In prima posizione? Vai su X

La Community Uniti per INDIRE chiede al Ministero il riconoscimento del diritto allo studio per i docenti dei corsi di sostegno ex DL 71/2024. Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: si può compilare la sezione Continuità sostegno se l'alunno ha cambiato scuola?; Supplenze docenti 2025/26: chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? In prima posizione?; Proroga supplenze dei docenti di sostegno: quel Decreto ha carattere di eccezionalità .

Supplenze docenti 2025/26: chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? In prima posizione? - I chiarimenti della sindacalista Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale Anief sulla priorità per la nomina su posto sostegno, che riguarda solo coloro che hanno avuto la richiesta da parte della f ... Lo riporta orizzontescuola.it

La conferma sul posto di sostegno dipende anche dalle 150 preferenze che si devono scegliere per le supplenze 2025/2026 - Una docente che sta compilando la domanda delle 150 preferenze per gli incarichi e supplenze, ci chiede come deve compilare l’istanza per avere certezza di essere confermata nella cattedra di sostegno ... tecnicadellascuola.it scrive