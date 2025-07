Supplenze 150 preferenze mini call veloce e immissioni in ruolo | cosa succede adesso? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 31 luglio alle 14 | 30

Conclusa la fase di presentazione dell'istanza per le 150 preferenze, adesso l'attenzione è tutta volta a cosa accadrà nei prossimi giorni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Precari verso il ruolo, tra immissioni e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 23 giugno alle 14:30 - L'estate rappresenta un momento fondamentale per migliaia di precari della scuola, chiamati ad affrontare passaggi determinanti per la propria carriera.

GPS, 150 preferenze supplenze 2026: il completamento dello spezzone e il timore di essere considerati rinunciatari i due rompicapo della domanda. RISPOSTE AI QUESITI

Il video tutorial di Orizzonte Scuola, curato da Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, accompagna passo dopo passo nella compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS per le supplenze del personale docente nell'anno scolasti

Supplenze 150 preferenze, mini call veloce e immissioni in ruolo: cosa succede adesso? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 31 luglio alle 14:30; Come compilare le 150 preferenze, cosa succede se non si fa la scelta? Risponde l’esperta; Supplenze GaE e GPS, domanda 150 preferenze: come si ordinano, come si compila sezione Legge 104, come funziona algoritmo. RISPOSTE AI QUESITI.

Supplenze da GaE e GPS 2026, come compilare la preferenza SPEZZONE. Tutte le risposte - La domanda per la richiesta di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da parte degli aspiranti inseriti in GaE e e GPS presenta numerose insidie ma la preferenza SPEZZONE è sicuramente quella che dà