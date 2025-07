Superman di james gunn riceve recensioni entusiastiche da george r r martin

il successo del nuovo film di james gunn su superman riceve riconoscimenti da figure di rilievo. Il film dedicato a Superman, diretto da James Gunn e distribuito dal 11 luglio 2025, sta ottenendo un consenso unanime sia dalla critica che dal pubblico. Tra i commenti più significativi spicca quello dello scrittore e autore di Game of Thrones, George R. R. Martin, che ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla pellicola. La sua recensione evidenzia come il film rappresenti uno dei migliori, se non il migliore, ritratto dell’eroe finora realizzato nel cinema. le caratteristiche e i risultati commerciali del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman di james gunn riceve recensioni entusiastiche da george r. r. martin

