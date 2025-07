SuperEnalotto centrato il ricco 5+1 da quasi mezzo milione

Secondo 5+1 di fila al SuperEnalotto. Nell'estrazione di ieri un fortunato giocatore replica alla vincita dell'edizione di tre giorni fa e si aggiudica un ricco premio. La vincita centrata è di 499.088,69 euro.Nell'estrazione di ieri nessun "6" milionario ne "5". La ricevitoria fortunata di oggi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

