Superbonus truffa da 8 milioni | sequestrate case da sceicchi

Otto milioni di euro di crediti fiscali fittizi incassati attraverso il Superbonus 110%, lavori di ristrutturazione mai realizzati e un architetto lecchese che certificava interventi fantasma. ƈ il quadro emerso dall'indagine della Guardia di finanza di Como che ha portato al sequestro di beni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: superbonus - milioni - truffa - sequestrate

Superbonus 110%, scoperte false fatture per 24 milioni di euro: raffica di perquisizioni e sequestri - Operazione della Polizia Postale e Guardia di Finanza: 29 arresti e 40 perquisizioni per frode fiscale nel settore edilizio.

Dopo lā€™inchiesta di MilanoToday Dossier, sequestrati 23 milioni sul superbonus del palazzo milanese di Salvini - Quel superbonus, cosƬ, non sā€™aveva da fare. E con questa convinzione lā€™ufficio gip del tribunale di Milano ha disposto il sequestro di crediti fiscali per oltre 23 milioni di euro alla "Gs"Ā (gruppoĀ Carrefour), cessionaria della Macos,Ā e alla Mir Solution.

Maxi truffa sul Superbonus: sequestrati 5,5 milioni di euro a una Rsa. Ā«Non aveva i requisiti per accedere alle agevolazioniĀ» - Due indagati e un sequestro preventivo di 5,5 milioni di euro per una truffa sul Superbonus. ƈ il risultato dellā€™indagine condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha fatto luce su una presunta acquisizione indebita di crediti dā€™imposta in ambito edilizio da parte di un ente attivo nel settore dellā€™ assistenza residenziale per anziani e disabili.

Superbonus, truffa da 8 milioni: sequestrate case da sceicchi; Como, maxi truffa ā€œgrazieā€ al bonus 110%: frode da 3 milioni di euro allo Stato, 12 indagati e 2 ville sequestrate; Truffa con superbonus, sequestrati 5 milioni e mezzo ad una Rsa.

Como, maxi truffa sul Superbonus 110%: sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro, 12 indagati - False ristrutturazioni tra Como e Varese, crediti fiscali fittizi e ville di lusso: nei guai 12 indagati tra imprenditori, un architetto e un commercialista ... Riporta affaritaliani.it

Como, maxi truffa ā€œgrazieā€ al bonus 110%: frode da 3 milioni di euro allo Stato, 12 indagati e 2 ville sequestrate - Unā€™impresa edile è finita sotto la lente della Guardia di Finanza dopo un vorticoso aumento del giro dā€™affari fra le province di Como e di Varese, fra i complici anche un architetto lecchese ... Secondo msn.com