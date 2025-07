Suoni Mobili il festival del jazz italiano ed europeo fa tappa a Settimo Milanese | dove e quando

Settimo Milanese (Milano), 30 luglio 2025- Quattro appuntamenti gratuiti, dall'1 al 9 agosto, al parco Farina, con il jazz italiano ed europeo. Fa tappa a Settimo Milanese, "Suoni Mobili" il festival itinerante organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, in tour nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco e Como fino a Ferragosto. Primo appuntamento venerdì 1° agosto con il Super Trio della sassofonista e cantante Eva Fernandez, che condividerĂ il palco con il chitarrista Josep Munar e il batterista Enric Fuster. Diventata famosa da giovanissima, sia per essere stata una creatura della fucina di talenti della Sant’Andreu di Barcellona, la prestigiosa scuola di Joan Chamorro, sia per il successo del suo album d’esordio Yo Pregunto (pubblicato nel 2018), Eva Fernandez e i suoi musicisti propongono un jazz contemporaneo ed elegante, mettendo la canzone al centro della scena, senza trascurare l’improvvisazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Suoni Mobili, il festival del jazz italiano ed europeo fa tappa a Settimo Milanese: dove e quando

