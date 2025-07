Suning Inter, condanna per corruzione per Liu Jun: l’ex presidente della Super League ed ex dirigente dell’Inter multato e incarcerato. Nuovo terremoto giudiziario nel mondo del calcio cinese. L’ ex presidente della Chinese Super League, Liu Jun, è stato condannato a undici anni di carcere per corruzione. La sentenza, comunicata oggi dalle autorità , include anche una multa pari a 1,1 milioni di yuan (circa 132.000 euro). A riportare la notizia è l’agenzia France-Presse, che ha ricostruito il profilo del dirigente e i suoi legami con il calcio europeo. Liu Jun, figura centrale nello sviluppo del calcio in Cina negli ultimi anni, aveva ricoperto in passato anche ruoli dirigenziali all’estero: nel 2016 venne infatti nominato amministratore delegato ad interim dell’ Inter, nel periodo in cui il club nerazzurro era controllato dal gruppo Suning, stesso gruppo che gestiva lo Jiangsu Suning, squadra poi dichiarata fallita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Suning Inter, condannato a 11 anni Liu Jun: ex dirigente ad interim dell’Inter nel 2016