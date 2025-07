Summer Jamboree ecco 10 consigli per il look giusto

Tutto pronto per l'evento estivo tanto atteso a Senigallia. Un salto nel vintage, nella cultura della metà degli anni Quaranta e degli esuberanti Cinquanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Summer Jamboree, ecco 10 consigli per il look giusto

Summer Jamboree 2025: i 25 anni del festival più Rock’n’Roll dell’estate - Sotto il segno dell’evento ‘Summer Jamboree 2025’. Fotografia, sorrisi e un ‘magico’ tocco in pieno stile vintage per celebrare i 25 anni del festival più Rock’n’Roll dell’estate.

E poi la mostra "Mischiamo le Carte" a Napoli, il "Gibellina Photo Road 2025", il "Positano Teatro Festival", il "Summer Jamboree" a Senigallia (Ancona) e altri appuntamenti da segnare in agenda - L a mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano dal titolo Storia di un cavallino e di un temporale nasce da un racconto che nel 1969 Dino Buzzati scrisse per Giuseppe Viola.

Summer Jamboree e Lega del Filo d'Oro insieme per sensibilizzare sulla sordocecità - OSIMO - Sorrisi, scatti da condividere e un messaggio che va dritto al cuore. Anche quest'anno la Fondazione Lega del Filo d'Oro E.

Senigallia. Summer Jamboree, ecco i 5 magnifici presentatori: Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros

Dal 1º al 10 agosto Senigallia torna a essere la "regina" del rock'n'roll con i 25 anni del "Summer Jamboree": musica anni '40 e '50, star internazionali, balli swing, vintage market, burlesque e feste in spiaggia.

Summer Jamboree 2025. Anche quest’anno lezioni di ballo con maestri internazionali; Summer Jamboree 2025: programma completo; Summer Jamboree, ecco la locandina.

Il tesoretto degli evasori fiscali finanzia il Summer Jamboree a Senigallia. E sono 25 edizioni - SENIGALLIA Presentata la 25esima edizione del Summer Jamboree, finanziata con i soldi recuperati dagli evasori fiscali. Lo riporta corriereadriatico.it

Summer Jamboree, ecco la locandina - Il Resto del Carlino - Il " Summer Jamboree " di Senigallia compie il suo quarto di secolo di vita, e per l’occasione si regala una locandina in cui il numero 25 campeggia in primo piano, racchiudendo tutte le ... Come scrive ilrestodelcarlino.it