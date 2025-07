Sullivan’s crossing cerca una nuova coppia dopo la stagione 3 deludente

La terza stagione di Sullivan’s Crossing ha mostrato un tentativo di superare le difficoltĂ e le incomprensioni delle stagioni precedenti, Ha anche confermato che i protagonisti principali, Maggie e Cal, non rappresentano la coppia ideale per la narrazione romantica della serie. La conclusione di questa stagione ha inoltre eliminato la possibilitĂ di una nuova coppia promettente, lasciando spazio a riflessioni sul futuro sviluppo della trama. sullivan’s crossing necessita di una coppia centrale piĂą convincente. Se da un lato alcuni spettatori apprezzano l’alchimia tra Maggie e Cal, dall’altro molti trovano insoddisfacente il loro rapporto come elemento trainante della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sullivan’s crossing cerca una nuova coppia dopo la stagione 3 deludente

