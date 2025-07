Roma, 30 lug – “ Non lasciate trascorrere una settimana senza andare a camminare nella foresta o nella natura ancora quasi selvaggia, o perlomeno in un parco urbano non inquinato ”. Nei sette consigli pratici con cui termina il suo breviario “Un samurai d’Occidente”, atto di accusa verso un continente che da tempo va perdendo la sua coscienza di culla delle civiltà umana, Dominique Venner pone l’accento sulla sintonia che l’uomo europeo dovrebbe avere nel rapporto con il suo mondo originario. Un legame profondo, oggi addormentato nel nostro inconscio, che – a proposito – anima le pagine del libro “ Sulle orme degli antenati ”, volume d’esordio di Marco Scarsini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Sulle orme degli antenati: la montagna come tempio sacro