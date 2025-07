Sui dazi Trump ha fatto il suo gioco Ma anche l’Europa ha da guadagnarci

Donald Trump, alla sua maniera e con i suoi metodi, sta vincendo la battaglia commerciale. E lo sta facendo a suon di accordi, l’ultimo dei quali, forse il più importante, raggiunto con l’Europa, cinque giorni fa. Per Francia e Spagna si è trattato di una resa incondizionata e anche alla Germania il boccone è andato di traverso. Più morbida, forse realista, l’Italia. Della serie, meglio un dazio al 15% che al 25% o al 30%. Ma queste vittorie di Trump, sotto forma di accordi di alto livello, seppur abbozzati sommariamente tra diverse grandi economie, rappresentano un preludio a una più vasta vittoria della guerra commerciale? Per il momento vanno messe agli atti alcune constatazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sui dazi Trump ha fatto il suo gioco. Ma anche l’Europa ha da guadagnarci

In questa notizia si parla di: trump - europa - dazi - fatto

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Vi spiego la guerra di Trump a Big pharma: "Così l'Europa pagherà di più" - I farmaci sono la nuova battaglia di Donald Trump. Mentre l'Europa dormiva, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la firma di un ordine esecutivo per ridurre il costo delle medicine nei confini nazionali.

Dazi, Trump annuncia l’intesa commerciale con la Gran Bretagna: «Una svolta. Ora accordo con l’Europa» - Siglato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ad annunciarlo è il presidente statunitense, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale.

L’Europa impone le sanzioni a Putin e Trump impone i dazi all’Europa. Da una parte, l’Unione europea si impoverisce sanzionando Putin; dall’altra parte, Trump impoverisce l’Unione europea colpendola con i dazi. Continua a leggere su Sicurezza Internazio Vai su Facebook

Sui #dazi paghiamo le conseguenze della linea morbida di #Meloni, che ha indebolito l’Europa e spianato la strada a Trump. Ne parlo oggi su @repubblica Vai su X

Trump: Scadenza 1 agosto non sarà estesa, un grande giorno. L'Europarlamento: Un disastro - Giorgetti: Ci proponiamo difesa settori strategici per Italia; Dazi, raggiunta l’intesa: tariffe al 15% per l’Ue. Trump: “L’Europa acquisterà 750…; Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia.

Sui dazi Trump ha fatto il suo gioco. Ma anche l’Europa ha da guadagnarci - E lo sta facendo a suon di accordi, l’ultimo dei quali, forse il più importante, raggiunto con l’Europa, cinq ... formiche.net scrive

Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia - I dazi americani penalizzano i paesi europei con una forte esposizione commerciale verso gli Stati Uniti, come la Germania e l’Italia. Scrive ispionline.it