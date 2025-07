Sui dazi siamo già al gioco delle parti

Gli Usa esultano, l'Ue interpreta gi√† l'accordo: ognuno per s√© dazi per tutti L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Sui dazi siamo gi√† al gioco delle parti

In questa notizia si parla di: dazi - siamo - gioco - parti

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar - Donald Trump e Mohammed bin Salman firmano un accordo economico strategico: Riad si impegna a investire 600 miliardi negli Usa

Draghi: ¬ęCon i dazi siamo al punto di rottura. Serve accordo con Usa, ma nulla torner√† come prima¬Ľ - Cambiamenti sono in corso da ¬ędiversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe.

Draghi e i dazi: ¬ęSiamo¬†a un punto di rottura. Ora serve un accordo con gli Stati Uniti,¬†ma nulla sar√† come prima¬Ľ - Da oggi abbassati i dazi reciproci tra Usa e Pechino: la ¬ętregua¬Ľ per 90 giorni. Urso: ¬ęImpatto soprattutto su filiera auto e farmaceutica¬Ľ

Quello di #Conte sulla candidatura di #Ricci nelle #Marche è un gioco delle parti: un modo per far pesare il proprio ruolo sul Pd evidenziando una... Vai su Facebook

M5S sui dazi statunitensi. Non siamo di fronte a un confronto fra partner. Siamo davanti a un ultimatum.; Sui dazi pronti a interloquire col governo, ma su proposte concrete; I controdazi sarebbero peggio.

Il puzzle dei dazi sul pharma: cosa c‚Äôè realmente in gioco per gli Usa - Le aziende si preparano: scorte aumentate e investimenti da 200 miliardi per rafforzare la capacità produttiva interna ... Segnala ilsole24ore.com

Dazi, cinque cose che ancora non sappiamo sull'accordo commerciale Ue-Usa - L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto domenica un accordo a lungo atteso, che stabilisce un dazio del 15 per cento sulle esportazioni dell'Ue, con alcuni settori esenti. Da msn.com