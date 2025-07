Il panorama delle serie televisive contemporanee si arricchisce di produzioni che cercano di coniugare elementi classici del genere poliziesco con caratteristiche innovative e personaggi profondamente studiati. Tra queste, si distingue una produzione che, pur richiamando alcuni aspetti di successi passati, si propone come una valida alternativa nel panorama dei detective story: la serie High Potential. Questo show si differenzia per il suo focus su un personaggio principale complesso e per le dinamiche relazionali che ne emergono, offrendo uno sguardo approfondito sulla psicologia e sulle sfide di un’intelligente protagonista femminile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Successore spirituale di psych: cosa manca alla formula vincente