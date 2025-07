Subisce un'aggressione sessuale durante il concerto la cantante termina l'esibizione in topless

Rebecca Baby della band francese Lulu Van Trapp ha denunciato un'aggressione sessuale durante un copncerto: un uomo le avrebbe toccato un seno e lei ha risposto finendo lo show in Senza veli: "FinchĂ© non capirete che questo non ha nulla di sessuale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sessuale - aggressione - durante - topless

Gerard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale su 2 donne: “Afferrate per i fianchi e palpeggiate”, lui: “L’ho fatto per non scivolare, peso 150kg, non ho molestato nessuno” - La condanna prevede anche una sanzione di 20mila euro e l’iscrizione di Depardieu nel registro dei condannati per reati di carattere sessuale L'attore francese Gerard Depardieu ù stato condannato a 18 mesi di carcere da un tribunale di Parigi per aggressione sessuale su due donne sul set del

GĂ©rard Depardieu colpevole di aggressione sessuale: condannato a 18 mesi - Il tribunale di Parigi ha giudicato l’attore GĂ©rard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena.

Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale: “Colpevole di aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film ‘Les Volets verts'” - Gerard Depardieu ù stato giudicato colpevole di aggressione sessuale oggi, martedì 13 maggio, da un tribunale di Parigi, in relazione alle accuse mosse da una donna.

Subisce un'aggressione sessuale durante il concerto, la cantante termina l'esibizione in topless; Video e foto dello stupro di gruppo al Foro Italico mandati in chat: chiesta la condanna di Angelo Flores; Le accuse dei pm contro il professor Richeldi: «Ha abusato di una paziente».