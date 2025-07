Su Netflix dal 27 agosto il film comedy Ogni Maledetto Fantacalcio

Roma, 30 lug. (askanews) - Tra ritiri precampionato e l'uscita del listone, arriva finalmente il primo appuntamento imperdibile della stagione: è disponibile ora il trailer di "Ogni Maledetto Fantacalcio", il film comedy di 90 minuti (incluso recupero) - diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI, in arrivo su Netflix dal 27 agosto. Dedicato a tutti i fantallenatori, il film è con Giacomo Ferrara, Silvia D'Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, con la partecipazione di Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.

