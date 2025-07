Su DAZN arriva tutta la National Hockey League grazie a NHLTV

La National Hockey League (NHL) e DAZN hanno annunciato oggi una partnership strategica pluriennale che vedrà DAZN diventare la casa esclusiva di NHL.TV in quasi 200 paesi a partire dalla stagione 20252026. Come destinazione esclusiva per la copertura in diretta e on-demand di tutte le partite NHL in quasi 200 paesi – inclusi i Playoff . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Su DAZN arriva tutta la National Hockey League grazie a NHL.TV

