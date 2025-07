Striscione Avs sulla facciata Montecitorio | Gaza l' ipocrisia uccide

Roma, 30 lug. (askanews) - I leader di Avs, Angelo Bonelli e e Nicola Fratoianni, hanno esposto uno striscione sulla facciata di Montecitorio: "Gaza: l'ipocrisia uccide come la fame", durante un flash mob davanti alla Camera di solidarietà alla popolazione palestinese e per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Striscione Avs sulla facciata Montecitorio: Gaza, l'ipocrisia uccide

