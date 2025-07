Stretta di mano tra Cna e la banca locale | un asse per aiutare i giovani imprenditori e quelle rosa

Una collaborazione per aiutare le giovani imprese under 40 e quelle femminili. È l’accordo siglato tra la Cna Forlì-Cesena e la Bcc ravennate, forlivese e imolese, che darà seguito a quello sottoscritto nei mesi scorsi che ha già contribuito alla nascita di oltre 40 nuove imprese attraverso il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Imprenditoria e lavoro, dal Comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani - Il Comune di Ferrara aderisce con 75mila euro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio Ferrara e Ravenna per la gestione delle misure previste dal ‘Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025’.

Frassinetti: “Aiutare i giovani a disconnettersi. Trovare insieme soluzioni per combattere la noia e farsi coinvolgere di più nel mondo reale” - Durante il convegno “Dialogo con i giovani sul digitale”, organizzato dall’associazione “Io stacco la Spina” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l’importanza di aiutare i giovani a disconnettersi e a trovare un equilibrio nell’uso delle tecnologie.

Stretta di mano con la Prefettura “Forze speciali” nei quartieri - rapine fra giovani, campanelli d’allarme che hanno spinto il Comune a chiedere al prefetto Claudio ... Riporta ilgiorno.it

