Stray Kids a Roma | stasera il concerto allo Stadio Olimpico e il trend #dominATE_ROME impazza su X

È il grande giorno: gli Stray Kids, punta di diamante del K-pop mondiale, si esibiranno questa sera allo Stadio Olimpico di Roma per l’unica tappa italiana del tour globale “dominATE”. L’attesa è palpabile non solo fuori dallo stadio, dove centinaia di fan si sono già radunati, ma anche sui social, dove l’hashtag #dominATEROME è entrato in tendenza su X già dalle 15:40, diventando un vero e proprio termometro dell’euforia collettiva. Sotto l’hashtag, i commenti si moltiplicano tra entusiasmo, ansia da pre-concerto e pura emozione. C’è chi scrive: “Sto per mettermi a piangere di gioia, è tutta un’allucinazione”, e chi condivide lo striscione del giorno dedicato alla band: “NO MATTER SPACE AND TIME, STRAY KIDS AND STAY’S BOND IS AS ETERNAL AS ROME”, un messaggio che unisce affetto e mito, perfettamente in linea con la solennità della Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it