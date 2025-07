Stray Kids a Roma concerto-evento allo Stadio Olimpico stasera

Roma si prepara a diventare il cuore pulsante del K-pop in Italia grazie all’arrivo degli Stray Kids, protagonisti assoluti del tour mondiale dominATE. Dopo aver conquistato il titolo di Migliori artisti K-pop globali ai Billboard Music Awards 2024 e il successo dell’ultimo album “Hop”, il gruppo sudcoreano farĂ tappa allo Stadio Olimpico il 30 luglio, per l’unico concerto italiano del tour. Una data storica, che testimonia quanto profondo sia il legame tra la band e i fan italiani, gli affezionatissimi STAY. Chi sono gli Stray Kids?. Formatosi nel 2018 sotto la JYP Entertainment, il gruppo è composto da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I. 🔗 Leggi su Funweek.it

Tutto quello che devi sapere per il concerto degli STRAY KIDS a Roma 30 luglio 2025 – Stadio Olimpico ? Orari ? Mappa degli ingressi ? Info su soundcheck VIP ? Fan Banners, photo wall, merchandising ? Refill acqua, consigli utili e sicurezza

Il concerto degli @realstraykids del 30 luglio allo Stadio Olimpico di Roma è sempre più vicino! ORARI 14:30 Ingresso VIP Pack 16:00 Inizio Soundcheck VIP 16:30 Apertura biglietteria (cassa vendita / accrediti) 17:00 Apertura porte 20:00 Stray Kids

