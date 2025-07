Strategy aggiunge 21.021 Bitcoin | quanto valgono le riserve totali

Strategy prosegue la sua inarrestabile corsa alle criptovalute. Con un’operazione da 2,46 miliardi di dollari, l’azienda statunitense ha acquistato altri 21.021 Bitcoin al prezzo medio di 117.256 dollari. Il suo patrimonio crypto ne conta dunque ora 629.791, più di qualunque società al mondo: un tesoro da 46,8 miliardi di dollari, messo su nel corso degli anni con un valore d’acquisto medio di circa 73.227 dollari per BTC, commissioni incluse. Si tratta di una delle trattative più importanti dell’anno che, per l’ennesima volta, sottolinea la convinzione nel Bitcoin come asset centrale di tesoreria da parte del presidente esecutivo Michael Saylor e tutto il direttivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strategy aggiunge 21.021 Bitcoin: quanto valgono le riserve totali

