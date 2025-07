Sedicenti carabinieri, tecnici dell’acqua, operai del gas, talvolta con divise e distintivi confezionati ad hoc. O ancora, persone che dicono di agire per conto di un familiare in difficoltà , bisognoso di denaro. Sono svariate le modalità con le quali si cerca di raggirare gli anziani, una categoria tra le più bersagliate dai truffatori. L’allerta cresce, in particolare, in questa stagione, quando città e paesi si svuotano per l’esodo estivo. L’associazione per il controllo del vicinato, molto attiva anche a Cerro al Lambro col suo referente locale Leonardo Cordone, ha elaborato una serie di consigli per fiutare le situazioni sospette e prevenire gli inganni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strategie anti truffa per gli anziani. Parole d’ordine e domande trappola