L'unica sopravvissuta dell'incidente del 27 luglio 2025 sulla A4 Milano–Torino è cosciente e racconta ogni dettaglio dello schianto. Ancora gravissima, resta ricoverata al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage sull'A4 per l'anziano contromano, Silvia si risveglia dal coma: "Ricordo tutto"

Strage sulla A4: l’anziano ha guidato in contromano per 7 km. Aveva rinnovato la patente nel 2023 - Milano, 28 luglio 2025 – Aveva rinnovato la patente nel 2023 l'ottantaduenne Egidio Ceriano, residente a Magenta, nel Milanese, l'automobilista che, ieri mattina, percorrendo contromano un tratto della A4  ha provocato uno scontro frontale in cui sono morte tre persone, oltre all'anziano che ha provocato l’incidente.

Strage in contromano sull’A4, si è risvegliata dal coma l’unica sopravvissuta: “Ricorda tutto” - Sull’incidente stradale c’è un’inchiesta aperta della procura milanese, che intende disporre l’autopsia sul corpo dell’anziano. torino.repubblica.it scrive