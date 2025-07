Strage sull’A4 | la trentina Silvia Moramarco si è svegliata dal coma

Silvia Moramarco, la trentina sopravvissuta al tragico incidente avvenuto il 27 luglio sull’autostrada A4 Torino-Milano, si è risvegliata dal coma all’ospedale Niguarda di Milano.Secondo le prime informazioni, la donna ricorderebbe tutti i dettagli dello schianto: l’automobile che si avvicinava. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: trentina - silvia - moramarco - coma

? SILVIA SI RISVEGLIA DAL COMA, È L'UNICA SOPRAVVISSUTA DELL'INCIDENTE STRADALE COSTATO LA VITA A 4 PERSONE, TRA QUESTE ANCHE IL MARITO AMODIO GIURNI ORIGINARIO DI TITO (PZ) ? Silvia Moramarco non è pi Vai su Facebook

La strage in contromano in A4: si è risvegliata dal coma la trentina Silvia Moramarco, l'unica sopravvissuta. Ricorda tutto quanto accaduto; Incidente Torino-Milano, Silvia Moramarco non è più in coma: il risveglio dell'unica sopravvissuta; ? Strage sull’A4: la trentina Silvia Moramarco si è svegliata dal coma.

La strage in contromano in A4: si è risvegliata dal coma la trentina Silvia Moramarco, l'unica sopravvissuta. "Ricorda tutto quanto accaduto" - La strage in contromano in A4: si è risvegliata dal coma la trentina Silvia Moramarco, l'unica sopravvissuta. Scrive informazione.it

Incidente Torino-Milano, Silvia Moramarco non è più in coma: il risveglio e le prime parole dell'unica sopravvissuta - Milano schiantandosi frontalmente con un altro veicolo che invece procedeva regolarmente nel suo senso di marcia. Da msn.com