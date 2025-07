Strage in A4 per auto contromano si risveglia dal coma l'unica sopravvissuta | Ricorda tutto e parla

È uscita dal coma e ha ricominciato a parlare Silvia Moramarco, unica sopravvissuta dell’incidente di domenica sull’A4. La prognosi è riservata, resta ricoverata al Niguarda di Milano. Ha perso nell'incidente il marito e una coppia di amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

