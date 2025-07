Strage di Corinaldo Cavallari estradato dalla Spagna è arrivato in Italia

(Adnkronos) – Estradato e arrivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 luglio, in Italia Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo.  Evaso il 3 luglio scorso durante un permesso per discutere la tesi di laurea all'UniversitĂ di Bologna, Cavallari era stato arrestato a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cavallari - estradato - arrivato - italia

Cavallari oggi estradato in Italia: in quale carcere verrà rinchiuso il latitante - Ancona, 30 luglio 2025 – Andrea Cavallari verrà rinchiuso oggi nel carcere di Civitavecchia. Il latitante della banda dello spray che causò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, catturato dalla polizia spagnola a Lloret de Mar dopo due settimane di latitanza-vacanza, arriverà a Roma oggi e sarà subito trasferito nella vicina località di mare della costa laziale.

Andrea Cavallari sarĂ estradato domani dalla Spagna - Andrea Cavallari sarĂ estradato il 30 luglio dalla Spagna. Il 26enne, originario di Modena, era evaso dal carcere della Dozza lo scorso 3 luglio, in seguito a un permesso concesso per discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato in Italia: andrĂ in carcere a Roma - Andrea Cavallari verrĂ estradato dalla Spagna il 30 luglio. Il 26enne modenese era fuggito dal carcere della Dozza il 3 luglio scorso, approfittando di un permesso ottenuto per discutere la tesi in Giurisprudenza.

? Finalmente arriva l’oro ai Mondiali di Nuoto a Singapore. Dopo l’abbuffata di medaglie d’argento l’Italia può festeggiare il primo titolo mondiale grazie al talento smisurato di Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Anche i cinesi (poche volte) sbagliano. Quand Vai su Facebook

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato in Italia: era evaso durante un permesso; Evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari estradato in Italia; Cavallari atterrato a Fiumicino: il latitante estradato dalla Spagna.

Andrea Cavallari è atterrato a Fiumicino: estradato dalla Spagna il condannato per la strage di Corinaldo. Cosa succede ora - Il 26enne modenese, condannato in via definitiva per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), ... msn.com scrive

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari è tornato in Italia - Evaso dopo la discussione della tesi di laurea, bloccato poi a Barcellona, è stato quindi estradato. Come scrive msn.com