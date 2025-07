Strage di Bologna Bellini aggredito in carcere | accoltellato a un braccio

L'ex membro di Avanguardia Nazionale avrebbe raccontato di non conoscere il suo aggressore, che gli si sarebbe avvicinato e avrebbe poi sferrato un colpo diretto al volto con uno spazzolino da denti modificato per produrre danni tali a quelli di un coltello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strage di Bologna, Bellini aggredito in carcere: accoltellato a un braccio

strage - bologna - bellini - aggredito

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere a Uta - E' stato aggredito nel carcere di Uta, dove è detenuto, Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato in via definitiva per concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del ... Lo riporta rainews.it

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito nel carcere di Cagliari - L'ex militante neofascista di Avanguardia nazionale sarebbe stato colpito a un braccio con uno spazzolino affilato. Da rainews.it