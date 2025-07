Strage di Bologna aggredito in cella Paolo Bellini

L’ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini è stato aggredito da un altro detenuto all’interno del carcere di Cagliari, dov’è rinchiuso. L’episodio è accaduto circa un mese fa, ma lo si è appreso soltanto oggi. Secondo quanto riferito a LaPresse, ad aggredire Bellini, condannato in via definitiva per concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, è stato un uomo di nazionalitĂ gambiana con problemi psichici che lo aggredito per motivi non collegati a quelli per cui Bellini sta scontando la sua pena. L’aggressore avrebbe cercato di colpire Paolo Bellini al volto con uno spazzolino trasformato in arma rudimentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Bologna, aggredito in cella Paolo Bellini

In questa notizia si parla di: bellini - aggredito - strage - bologna

Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari - Il racconto del legale dell’ex esponente di Avanguardia nazionale: “Avvicinato da un altro detenuto con uno strumento affilato, mirava al volto”

Paolo Bellini aggredito in carcere con uno “spazzolino”, l’avvocato: “Ferito lievemente, ma va spostato” - Paolo Bellini, l’ex esponente di Avanguardia Nazionale condannato in via definitiva all’ergastolo con l’accusa di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, è stato aggredito giorni fa nel carcere di Cagliari dove è detenuto.

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere. L’avvocato: colpito con uno strumento affilato - Bologna, 30 luglio 2025 – La condanna definitiva (sancita dalla Cassazione) di Paolo Bellini  ha chiuso il cerchio degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980.

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito nel carcere di Elmas. L’avvocato: «Va trasferito» Vai su X

L’ex militante di Avanguardia nazionale condannato in via definitiva per la strage di Bologna, Paolo Bellini, è stato aggredito qualche giorno fa nel carcere di Cagliari dove sta scontando l’ergastolo. “Mi ha detto che qualche giorno fa è stato aggredito in carcer Vai su Facebook

Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari; Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito nel carcere di Cagliari; Paolo Bellini aggredito in carcere con uno “spazzolino”, l’avvocato: “Ferito….

Strage di Bologna, aggredito in cella Paolo Bellini - L'ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini è stato aggredito da un altro detenuto all'interno del carcere di Cagliari, dov'è rinchiuso. Si legge su lapresse.it

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere: “Colpito con uno spazzolino affilato” - Lo fa sapere Antonio Capitella, avvocato dell'ex terrorista nero accusato di concorso nella strage ... Segnala fanpage.it