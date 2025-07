Strage Bologna Paolo Bellini aggredito in carcere | cosa è successo

Paolo Bellini è stato aggredito durante la sua detenzione del carcere di Cagliari dove si trova per essere stato condannato per i fatti della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Condannato in via definitiva all'ergastolo con l'accusa di concorso nella strage alla stazione dei treni di Bologna in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, l’ex esponente del Movimento di Avanguardia Nazionale sarebbe stato colpito a un braccio proprio mentre era in carcere. L'episodio, avvenuto pochi giorni fa, è stato rivelato dal suo legale, l'avvocato Antonio Capitella, che avrebbe ricevuto una telefonata dal proprio assistito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage Bologna, Paolo Bellini aggredito in carcere: cosa è successo

In questa notizia si parla di: strage - bologna - carcere - paolo

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna: “Basta con la strage di innocenti nella Striscia” - VIDEO - In un lungo discorso che rompe la consuetudine dei suoi live, Vasco Rossi si schiera nuovamente contro il genocidio a Gaza, dopo averlo fatto al concerto di Firenze Vasco Rossi si schiera di nuovo contro il genocidio a Gaza.

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito nel carcere di Elmas. L’avvocato: «Va trasferito» Vai su X

L’ex militante di Avanguardia nazionale condannato in via definitiva per la strage di Bologna, Paolo Bellini, è stato aggredito qualche giorno fa nel carcere di Cagliari dove sta scontando l’ergastolo. “Mi ha detto che qualche giorno fa è stato aggredito in carcer Vai su Facebook

Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari; Paolo Bellini aggredito in carcere con uno “spazzolino”, l’avvocato: “Ferito…; Paolo Bellini (strage di Bologna) accoltellato in carcere a Cagliari.

Strage di Bologna, Paolo Bellini: “Ferito in carcere”. L’avvocato: colpito con uno strumento affilato - La denuncia del legale: è riuscito a schivare il fendente, ma dovrebbe stare in una struttura per ex collaboratori di giustizia ... Scrive msn.com

Strage di Bologna, Paolo Bellini aggredito nel carcere di Cagliari - L'ex militante neofascista di Avanguardia nazionale sarebbe stato colpito a un braccio con uno spazzolino affilato. Segnala msn.com