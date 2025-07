Strage A4 Silvia Moramarco si è svegliata dal coma | ‘Ha chiesto subito del marito’

Strage A4, Silvia Moramarco esce dal coma: «Ricorda tutto». Silvia Moramarco ha riaperto gli occhi. Un gesto semplice, ma carico di significato. Dopo giorni in coma farmacologico in seguito al tragico incidente avvenuto domenica 27 luglio sull’ autostrada A4, tra Novara Est e Marcallo Mesero, Silvia si è svegliata. La 37enne era a bordo dell’auto travolta da Egidio Ceriani, 82 anni, entrato in autostrada contromano. In quell’istante il destino ha deciso: quattro vite spezzate, una sola salvata. Oggi, quella voce sopravvissuta inizia a raccontare. Il primo pensiero: «Dov’è mio marito?». «Si è svegliata e ha subito chiesto del marito», raccontano i medici dell’ospedale Niguarda di Milano, dove Silvia è ricoverata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

