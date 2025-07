Strada provinciale chiusa ma i lavori siano sospesi per permetterci di lavorare

Dalla scorsa settimana, la strada provinciale 74 che, con diramazione dalla statale ’Massese’, attraversa il territorio di Comano passando dal capoluogo e conduce fino al Passo del Lagastrello, spartiacque territoriale con l’Emilia, è chiusa per lavori di consolidamento e miglioramento. Per chi deve comunque recarsi nel parmense, senza problemi è a disposizione la nazionale di cui prima che, passando per il borgo di Tavernelle di Licciana Nardi, conduce ugualmente al Passo del Lagastrello, dove si entra poi nella provincia di Parma. Una zona magnifica quella del Lagastrello, circa 1200 metri d’altezza, ambiente tipico della montagna appenninica con boschi di faggio e caratterizzata dal famoso Lago Paduli, grande specchio d’acqua meta ambita da famiglie ed escursionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Strada provinciale chiusa ma i lavori siano sospesi per permetterci di lavorare"

