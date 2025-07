Strada di sangue l’atto bipartisan | Più sicurezza sulla Barberinese

Maggioranza e opposizione compatte su un atto. Non accade spesso ma nella prossima seduta del consiglio comunale di Calenzano, in calendario per domani alle 14, tutti i gruppi consiliari presenteranno una mozione congiunta per chiedere il miglioramento della sicurezza stradale lungo la Sp8, la cosiddetta Barberinese. L’atto arriva dopo il drammatico incidente dello scorso 20 luglio nel quale ha perso la vita il 59enne Matteo Petti, poliziotto in forza all’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, e a due mesi da un altro sinistro gravissimo, avvenuto nello stesso punto, in localitĂ Pontenuovo, nel quale un motociclista di 36 anni era stato trasferito in ospedale in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: atto - sicurezza - barberinese - strada

Atto finale del progetto Ies: i bimbi raccontano la sicurezza stradale a Forlimpopoli e Dovadola - Tappa finale della 13esima edizione del progetto Ies – Insieme per l’Educazione Stradale, sviluppato da un’importante collaborazione, con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Forlì Cesena, tra il Comune di Forlì, la Polizia Locale, l’Aci provinciale, Viva e Iperpneus.

Allarme sicurezza e criminalità : "Fare impresa è diventato un atto di resistenza civile" - Palermo, allarme sicurezza e criminalità : “Fare impresa è diventato un atto di resistenza civile” “In questa città chi apre un negozio, un ristorante, una libreria o un bar, non sta facendo solo impresa: sta facendo resistenza culturale.

Strada di sangue, l’atto bipartisan: Più sicurezza sulla Barberinese; Forza Italia Calenzano: Urgente mettere in sicurezza la via Barberinese dopo l'incidente mortale; Fiume Elsa, piano anti esondazione: Due milioni per ridurre il rischio.

Strada di sangue, l’atto bipartisan: "Più sicurezza sulla Barberinese" - Non accade spesso ma nella prossima seduta del consiglio comunale di Calenzano, in calendario per domani alle 14, tutti i gruppi consiliari presenteranno ... Riporta msn.com

Forza Italia Calenzano: "Urgente mettere in sicurezza la via Barberinese dopo l'incidente mortale" - Dopo la morte dell’agente Marco Petti, il coordinamento locale sollecita i sindaci di Calenzano e Barberino a intervenire ... Scrive msn.com