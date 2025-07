Stop zone rosse | legale Consiglio Stato confermerà sentenza Tar

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Tar accogliendo le nostre argomentazioni ha ritenuto che il prefetto abbia introdotto delle misure straordinarie a carattere tendenzialmente permanente: in altri termini, attraverso l’aura dell’emergenza si è introdotto uno strumento di governo dell’ordine pubblico in via emergenziale, appunto, facendolo diventare uno strumento ordinario. E questo non è consentito perchĂ© è al di fuori di ogni previsione del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Lo afferma Andrea Chiappetta, ricercatore in Diritto Costituzionale all’UniversitĂ Federico II di Napoli e componente del team legale, insieme con l’avvocato Stella Arena, che ha proposto il ricorso contro le zone rosse a Napoli, accolto dal Tar. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stop zone rosse: legale, Consiglio Stato confermerĂ sentenza Tar

