Stop ai viaggi in Usa e dazi | perché è allarme tra Trump e Taiwan e cosa c' entra la Cina

È stata fin qui una settimana tremenda per William Lai. Il presidente di Taiwan ha infatti prima visto fallire la votazione tenuta lo scorso 26 luglio per sospendere 24 esponenti del Kuomintang ritenuti "filocinesi", poi sarebbe stato costretto a cancellare due brevi visite programmate ad agosto a New York e Dallas per volere dell' amministrazione Trump. A peggiorare ulteriormente una situazione a dir poco complicata c'è l'ombra lunga dei dazi commerciali degli Stati Uniti. Le tariffe rischiano infatti di abbattersi sull'isola a partire da agosto a meno che non venga trovato un accordo commerciale tra le parti entro quel termine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stop ai viaggi in Usa e dazi: perché è allarme tra Trump e Taiwan e cosa c'entra la Cina

