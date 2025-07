Stop a risciò caddy e golf car in area Unesco | da ottobre arrivano le navette

Stop a risciò, caddy e golf car. Dal 15 ottobre tutti i mezzi considerati “atipici” non potranno più circolare in area Unesco. Gli unici mezzi che invece potranno attraversare il centro storico saranno le navette turistiche elettriche con un tetto massimo di 24 veicoli. Anche per queste ci sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it