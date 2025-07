Stm annuncia 206 esuberi a Catania Fiom-Cgil attacca | La Regione Siciliana assente e complice

Durante l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, STMicroelectronics ha annunciato l’apertura di una fase di transizione industriale che comporterĂ Ă 206 esuberi nello stabilimento di Catania. Un colpo durissimo per il territorio, che arriva nel pieno di una fase espansiva per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it