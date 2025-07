Stellantis paga pegno sui dazi americani | mina da 1,5 miliardi

Antonio Filosa, neo ad di Stellantis, alla prima conference call sui conti del primo semestre, ha parlato chiaro, facendo soprattutto valere i 25 anni trascorsi all'interno della famiglia Fiat. Un occhio di riguardo che non è passato inosservato. Consapevole dei crescenti problemi geopolitici, ultimo dei quali i dazi al 15% concordati dalla Casa Bianca con l'Ue, e nonostante il testimone fatto di scelte sbagliate ricevuto dal predecessore Carlos Tavares, Filosa non intende "scaricare colpe su qualcuno". E precisa: "Mi piacciono le assunzioni di responsabilità; so cosa guida la performance e il valore dei nostri brand e ho imparato a riconoscere l'importanza delle persone e della nostra cultura".

