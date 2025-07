Stellantis oltre 1.300000 veicoli venduti in Ue nel semestre

Stellantis chiude il semestre con una quota del 17% e oltre 1.300.000 immatricolazioni nella Ue30 e si conferma secondo costruttore. Cresce del 4,2% la vendita di veicoli ibridi, per i quali il gruppo conquista la vetta guadagnando due posizioni. Confermata la leadership nel veicoli commerciali con un incremento dell'1,4% in un segmento in calo del 13% e la quota che sfiora il 30%. La raccolta ordini cresce del 10% da inizio anno e, contemporaneamente, lo stock di proprietà è stato ridotto del 16%. "Stiamo conseguendo risultati commerciali in linea con il 2024 - commenta Jean Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l'Europa allargata - anche se la quota di mercato ha avuto un lieve calo a causa della fine produzione di qualche modello significativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stellantis, oltre 1.300.000 veicoli venduti in Ue nel semestre