Stellantis in rosso Jaki si consola con Iveco

Il primo semestre 2025 si chiude con una perdita netta di 2,3 miliardi anche per i dazi, che hanno pesato per 300 milioni. Intanto avanzano le trattative per cedere la società specializzata nei camion e nella Difesa. E le azioni fanno un balzo in Borsa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Stellantis in rosso. Jaki si consola con Iveco

Stellantis in rosso: i perché e le ultime difficoltà - Speculazioni e nervosismo a Piazza Affari per lo slittamento dei dati sugli shipments globali di nuove vetture a fine luglio The post Stellantis in rosso: i perché e le ultime difficoltà appeared first on L'Identità .

Stellantis rosso di 2,3 miliardi in 6 mesi: consegne giù del 6%, crollano gli Usa - Una perdita di 2,3 miliardi di euro con ricavi in calo del 12% a 74,3 miliardi. La crisi morde Stellantis e, di fronte a voci incontrollate sui conti, il gruppo franco-italiano ha scelto di anticipare la pubblicazione dei dati finanziari del primo semestre 2025 rispetto alla data annunciata e lo ha fatto nonostante siano provvisori e ancora non revisionati.

Stellantis in rosso in scia a Renault e allo stop del programma sull ... - Stellantis in rosso in scia a Renault e allo stop del programma sull'idrogeno Il gruppo auto francese ha tagliato gli obiettivi per il 2025 mentre Stellantis ha deciso di interrompere lo sviluppo ... Lo riporta ilsole24ore.com

Profondo rosso nei siti Stellantis, crolla la produzione - E' "profondo rosso" per la produzione di Stellantis nei primi 9 mesi del 2024: dopo tre anni di crescita il dato è negativo con 387. Come scrive ansa.it