Stellantis in retromarcia giù i ricavi Nuovo piano strategico a inizio 2026

Un semestre in retromarcia e un futuro da riscrivere. Il 2025 si sta rivelando un anno più complicato del previsto per Stellantis, che incassa una perdita netta di 2,3 miliardi di euro – un crollo rispetto all’utile di 5,6 miliardi registrato nello stesso periodo dell’anno precedente – e vede i ricavi scendere del 13% a 74,3 miliardi. Ma il gruppo guidato da Antonio Filosa non si limita a fare i conti con il passato: rilancia annunciando un nuovo piano strategico atteso per l’inizio del 2026 e riattiva la guidance finanziaria per l’anno in corso. La Borsa, inizialmente delusa da indicazioni ancora generiche, ha reagito con volatilità : il titolo ha toccato un calo del 4,5% prima di chiudere con un timido +0,16%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

