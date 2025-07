Stellantis Filosa | A inizio 2026 il nuovo piano strategico I dazi? dialogo con le istituzioni Usa

“Stiamo aggiornando il nostro piano strategico a lungo termine, che presenteremo a inizio del 2026”: è questa la prima novità della Stellantis diretta da Antonio Filosa, il nuovo “mega direttore” del colosso dell’automotive. Che ha già messo in soffitta i piani per i modelli a idrogeno e ripescato, sempre dalla soffitta, i cari vecchi motori V8, amatissimi dal pubblico americano e pronti a ritornare nei listini d’oltreoceano a breve. “La risposta al nostro annuncio (del ritorno de V8) è stata immediata, con oltre 10.000 ordini effettuati nelle prime 24 ore”. Filosa è conscio che “il 2025 è stato e sarà un anno difficile, come dimostrano chiaramente i risultati del primo semestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

