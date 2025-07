Stefano De Martino paparazzata da bollino rosso | beccato così con Caroline

Da settimane si rincorrono le voci su una nuova frequentazione per Stefano De Martino, il mattatore di Affari Tuoi, il conduttore Rai sempre più lanciato. E gli indizi sembrano ormai confermare che De Martino abbia una relazione con la giovane Caroline Tronelli, 22 anni. Dopo essere stati avvistati in Sardegna insieme – dove erano presenti anche i genitori di lei – la coppia è volata in Sicilia, in occasione di una delle tappe dello spettacolo teatrale "Meglio Stasera", portato in scena da De Martino. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, in edicola da giovedì 31 luglio, danno conto di qualcosa che va ben oltre una semplice amicizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

