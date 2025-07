Stazione la polemica dei residenti | Regna il degrado adesso basta

Cittadini arrabbiati per le condizioni nelle quali versa la stazione ferroviaria di Barberino Tavarnelle. La struttura che si trova in località La Zambra, lungo il vecchio tracciato della sr 429 e che dista otto chilometri da Barberino, è in pessime condizioni. In particolare il piazzale esterno, adibito anche a parcheggio, dove per l’inciviltà delle persone si trovano in giro sacchetti di immondizia, rifiuti e cartacce. E dove la presenza di rami di pino rotti rischiamo di cadere e danneggiare le auto in sosta, se non addirittura ferire le persone. A segnalare il problema e a dare voce ai cittadini è Giuseppe Cangialosi che già in passato si era occupato dei disagi della frazione della Zambra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

