Stato di Palestina Starmer segue Macron ma scatena l’ira di Bibi | Premia Hamas e punisce le sue vittime

Dopo la Francia, il Regno Unito sarĂ il secondo Paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina il prossimo settembre, facendo così salire a 149 su 193 i membri dell'Onu che hanno assunto questa posizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stato di Palestina, Starmer segue Macron ma scatena l’ira di Bibi: “Premia Hamas e punisce le sue vittime”

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Starmer segue Macron e addossa a Israele la responsabilità della mancata tregua. Anche la Gran Bretagna riconoscerà lo stato della Palestina. Il messaggio ad Hamas è: continuate a rifiutare un cessate il fuoco, faremo finta di non vedere che è colpa vostra Vai su X

Il Vaticano mena il governo sul riconoscimento dello stato della Palestina. Il cardinale Pietro Parolin bacchetta la presidente del Consiglio Meloni: “Prematuro riconoscerla? E perché?” Vai su Facebook

