Stati Uniti artisti italiani emergenti | al via la 21esima edizione del Premio New York

 La Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Direzione Generale CreativitĂ Contemporanea del  Ministero della Cultura, l’Istituto Italiano di Cultura a New York e l’Italian Academy for Advanced Studies  in America presso la Columbia University di New York hanno pubblicato il bando per la  ventunesima edizione del Premio New York, un programma di residenza riservato ad artisti italiani emergenti.  Scadenza delle domande: 15 settembre 2025  ore 24 (ora italiana). Ai vincitori del Premio è offerta la possibilitĂ di  trascorrere un periodo di 5 mesi a New York negli Stati Uniti d’America (1° febbraio – 30 giugno 2026), con l’obiettivo di sviluppare le proprie capacitĂ creative a contatto con l’ambiente culturale e artistico degli Stati Uniti e, in particolare, di New York. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

