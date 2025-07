Starmer | Riconosceremo la Palestina se Israele non si ferma

Il primo ministro della Gran Bretagna Keir Stramer è pronto ad annunciare un piano di pace che includerĂ un eventuale riconoscimento di uno Stato di Palestina a settembre “se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza”. L’annuncio dopo una riunione straordinaria del consiglio dei ministri e dopo l’incontro del politico con il presidente . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Starmer: “Riconosceremo la Palestina se Israele non si ferma”

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

Fischi contro Israele all'Eurovision 2025 e grida del pubblico: "Palestina libera", ma la regia copre tutto con applausi finti - VIDEO - L’esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael è stata accolta con moltissimi fischi e buuu dagli spettatori Fischi contro Israele all'Eurovision Song Contest 2025.

Gaza, Tajani in cortocircuito sulla Palestina : "Israele non ha compiuto crimini di guerra, non c'è nessun genocidio" - VIDEO - Il vicepremier nega l'esistenza di un genocidio commesso da Israele Il leader di Forza Italia Antonio Tajani va in cortocircuito sulla guerra a Gaza.

