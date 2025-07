Starmer decisiva svolta per il Regno Unito | Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina

Dopo la Francia, anche nel Regno Unito avviene una decisiva svolta. La Gran Bretagna, infatti, diventerĂ il secondo Paese del Consiglio di sicurezza dell’Onu, la seconda nazione del G7 e la 149ma a riconoscere lo Stato palestinese. Ad annunciarlo è stato il premier britannico Keir Starmer. “Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina” – Dopo la conclusione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

