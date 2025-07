Starmer come Macron | vuole riconoscere lo Stato di Palestina

Paradossi della politica europea: per non essere da meno della Francia di Emmanuel Macron anche il Regno Unito del primo ministro Keir Starmer si accinge a riconoscere lo stato di Palestina «come contributo a un giusto processo di pace», ha spiegato Sir Starmer. Il riconoscimento da parte di Londra sarà formalizzato al più tardi davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre. La mossa non piace al presidente Usa, Donald Trump, che di ritorno dalla Scozia ha dichiarato che la decisione di Starmer equivale a una «ricompensa per Hamas e non credo che debba essere ricompensata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

