Star Wars Ahsoka | Hayden Christensen avrà un ruolo molto più importante nella seconda stagione

A quanto pare, il ruolo dell'attore nei panni di Anakin Skywalker sarà molto più centrale nei nuovi episodi che debutteranno l'anno prossimo su Disney+ Hayden Christensen ha fatto il suo tanto atteso ritorno nella saga di Star Wars nei panni di Anakin SkywalkerDarth Vader in Obi-Wan Kenobi e successivamente è apparso ancora nei panni del Jedi caduto nella prima stagione di Ahsoka. L'attore, che è diventato una figura amata dai fan di Star Wars, è apparso nella serie sia come Fantasma della Forza che come ologramma. Il finale si è concluso preparando il terreno affinché Anakin possa avere un ruolo molto più importante su Peridia quando gli eventi della storia riprenderanno con l'arrivo della seconda stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars Ahsoka: Hayden Christensen avrà un ruolo molto più importante nella seconda stagione

