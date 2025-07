Stairway to heaven | dai Led Zeppelin allo Ionio

PORTO CESAREO - Lo scatto di un nostro lettore da Porto Cesareo: ce lo invia Silvio Barbieri, intitolandolo con un noto brano dei Led Zeppelin. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: zeppelin - stairway - heaven - ionio

Led Zeppelin assolti: Stairway To Heaven non è un plagio - La band inglese ha vinto in tribunale la causa che li vedeva accusati di plagio per Stairway To Heaven. Scrive virginradio.it

Led Zeppelin assolti: “Stairway to heaven” non è un plagio - Il brano simbolo della poetica degli Zep è la straordinaria Stairway to heaven, che da ieri è stata riconosciuta da un tribunale della California come originale al 100%. Segnala panorama.it